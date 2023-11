Sasaki et Miyano Tome 8

Dans Sasaki et Miyano, véritable manga hybride et énorme succès au Japon, suivez le quotidien empli de douceur de deux adolescents qui apprennent à se connaître... Le temps a passé depuis que Sasaki et Miyano se connaissent et leur quotidien a évolué. En effet, le premier s'apprête à entrer à l'université, tandis que le second fait sa rentrée en troisième et dernière année de lycée. Pour autant, cette distance relative ne semble pas perturber l'adorable couple. Au contraire, les deux garçons expriment le vif désir de continuer à se rapprocher...