FONTAINEBLEAU, PORTRAITS D'UN CHÂTEAU. DU RELEVÉ AU CAPRICE

Fontainebleau, par les planches qui lui sont consacrées dans les Plus excellents Bastiments de France de Jacques Ier Androuet du Cerceau en 1579, apparaît comme une des extensions du souverain et un nouveau lieu où se cristallise la figure royale. Dès lors, la notion de portrait de résidence royale apparait, faisant écho aux descriptions littéraires comme celle du Père Dan en 1642 jusqu'aux guides de tourisme des années 1840 à nos jours, en passant par les monographies illustrées de Antoine-Laurent Castellan en 1840 ou Rodolphe Pfnor en 1863, dont le château possède les dessins originaux. Les représentations du château font apparaître la volonté de le camper dans toute son étendue et d'attirer l'attention sur les curiosités architecturales, mais aussi de souligner l'originalité de ses décors ou la richesse des jardins et de ses fontaines. Foyer de création, Fontainebleau devient une référence pour les artistes au XIXe siècle. Architectes, peintres, dessinateurs et sculpteurs, parmi lesquels Delacroix, s'attachent au motif. Mais au-delà de l'étude, le château passe de sujet à acteur, servant la scénographie des grands événements de la monarchie française ou du Premier et Second Empires, depuis le baptême de Louis XIII, les cérémonies de l'Ordre du Saint-Esprit, l'abdication de Napoléon Ier, les réceptions des princesses... sans oublier la chasse, les feux d'artifices et le théâtre, dont plusieurs dessins conservent le souvenir. Conçu comme une "promenade" à travers les multiples facettes du château, articulées autour des cours et des jardins, mais aussi des grands décors, dont certains disparus, l'exposition comportera deux maquettes du domaine permettant de restituer des bâtiments disparus ou transformés. Elle s'achèvera par l'évocation de la diffusion de l'image du château dans la seconde moitié du XIXe siècle, notamment via la photographie, à l'occasion du développement du tourisme.