Oracle de l'énergie céleste

L'énergie céleste vous montre le chemin ! Depuis votre naissance, vous êtes entouré par des êtres de lumière. Grâce à cet oracle, vous allez entrer en connexion avec eux pour qu'ils vous guident sur le chemin de votre âme. A chaque tirage, vous activez ainsi votre boussole intérieure et accédez à une dimension spirituelle supérieure. Connectez-vous à l'énergie lumineuse de la Source et avancez en toute confiance dans la vie, l'Univers est avec vous ! Ce coffret contient 68 cartes illustrées, un livre d'accompagnement de 190 pages et un sac satiné pour protéger vos cartes.