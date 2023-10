Étape suivante

OUBLIEZ DIEU Dans le désert d'Arabie J'ai vu une machine faire pleuvoir les nuages Sur la mer du Liban l'essence illuminer la plage Plus rien n'avait de sens On est donc allé faire l'amour dans une église En désespoir de recréer l'univers A sa naissance on lui a simplement dit Que c'était là où dormaient les Aigles Liban, 11 octobre