C'est mon jour préféré. Une occasion de tout recommencer à zéro, vous ne trouvez pas ? C'est drôle, c'est le jour que j'aime le moins, dit Minnie. Je le déteste. Vous ne pouvez pas le détester, c'est mon anniversaire. Minnie se tourna vers lui. C'est mon anniversaire aussi, dit-elle. Minnie Cooper est sûre de deux choses : que son anniversaire le Jour de l'An est maudit, et que c'est entièrement la faute de Quinn Hamilton, un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Leurs mères leur ont donné naissance dans le même hôpital juste après minuit le Jour de l'An, mais Quinn a reçu la somme récompensant le premier bébé né à Londres en 1990... ainsi que le prénom initialement destiné à Minnie. Lorsque Minnie rencontre Quinn le jour de leurs trente ans respectifs, elle n'y voit qu'une preuve de plus que la bonne fortune l'a favorisé. Le charmant chef d'entreprise semble tout avoir... tandis que Minnie est sur le point de perdre sa société et son appartement. Mais si Quinn et Minnie viennent de deux mondes très différents, pourquoi ne cessent-ils de se croiser ? Et comment se fait-il que chaque rencontre les laisse sur leur faim ? "Même jour même heure vous fera rire, pleurer et lire tard dans la nuit : c'est la lecture d'évasion dont tout le monde a besoin en ce moment". Holly Martin "Pétillant et inspirant". Mhairi McFarlane, autrice de Parce que c'était nous "Une belle histoire d'amour, même si pavée de pas mal d'embûches en cours de route. On se laisse gentiment porter pour ce roman plein de fantaisie". AuFeminin. com