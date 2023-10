Seul vers l'Everest

Earl Denman, citoyen canadien féru d'alpinisme, vit en Afrique du Sud depuis qu'il a été démobilisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir gravi tour à tour les huit sommets les plus hauts des montagnes Virunga, situées entre les actuels Congo, Rwanda et Ouganda, il se fixe un objectif : ni plus ni moins que l'Everest qui, depuis 1922, a fait échouer tous les alpinistes, pourtant illustres, ayant tâché de le conquérir. Selon Denman, la raison en est simple : jusque-là, les expéditions sont trop lourdement équipées, mettant en jeu plusieurs centaines d'hommes et de bêtes. C'est ainsi qu'accompagné de deux Sherpas et de deux ânes chétifs, il se lance à la conquête de la plus haute montagne du monde, au pied de laquelle il arrive en 1947 après d'épuisantes péripéties. Ne reste plus qu'à la gravir... ce que personne ne s'est même risqué à essayer depuis 1936. Traduit de l'anglais par Th. Renaud.