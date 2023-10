Hooky - Tome 2

Rien ne va dans le monde de Dani et Dorian ! Leurs parents ont disparu, une prophétie annonce que l'un d'eux sera un roi sorcier maléfique, et la moitié des sorciers cherchent à leur faire la peau. Sans compter l'apparition des dragons et l'explosion de la prison magique. Heureusement, ils peuvent compter sur leur bande d'amis, Monica la princesse héritière, Nico le gamin espiègle et Marc le beau ténébreux sont bien décidés à donner tort à la prédiction maléfique ! Mais cela suffira-t-il à sauver nos deux jumeaux gaffeurs ? Míriam Bonastre Tur a créé l'événement avec son webtoon Hooky, aux 110 millions de vues. Avec le tome 2 de son édition française, elle poursuit sa rencontre avec le public franco-belge !