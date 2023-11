Gargantua N° 1. L'histoire par le menu

Une nouvelle opublication aux Editions La Vie du Rail autour de l'histoire, le menu et la gastronomie : GARGANTUA. Ce magazine-livre propose une nouvelle manière de raconter la vie te la mort des civilisations, des cultures et des sociétés, des empires par le lien qu'elleset ils entretenaient avec l'acte de manger et de boire, pour survivre, se rassembler, adhérer à un projet commun. On comprend mieux aujourd'hui à quel point la nourriture -ou son absence- ont rythmé chaque jour de l'aventure humaine. Les premières assemblées étaient des banquets. Ils resteront jusqu'à la fin du dernier millénaire le lieu de la politique et de l'échange, où se nouaient les alliances, où se faisaient et se défaisaient les Etats. Où se construisait le récit, ses mythes, ses légendes. Le projet de Gargantua est de revisiter la chronique de ces rendez-vous de l'Histoire. En donnant la parole à celles et ceux, témoins, écrivains, journalistes, archéologues, ethnologues, historiens, que cette dimension du grand récit a, un jour, inspiré. Au menu du n°1 de Gargantua - Les poulardes truffées du président Sadi Carnot - Les banquets qui ont inspiré Game of Thrones - Les dîners de la grotte Cosquer - La cuisine plus forte que l'exil - La diplomatie dans l'assiette - L'Ethiopie, 30 ans après - L'actualité de Rabelais - Bourbons Gloutons