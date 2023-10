Fuerteventura et Lanzarote (guide light)

Superbes stations balnéaires, plages magnifiques - Fuerteventura, royaume des moulins, et Lanzarote, île de l'éternel printemps, ces deux iles sont idéales pour des vacances paradisiaques. A Fuerteventura, on se perd dans les dunes du parc de Corralejo et on découvre l'artisanat local dans le centre d'El Molino de Antigua. Lanzarote tient son charme dans les paysages volcaniques du parc national de Timanfaya et les oeuvres de César Manrique, en harmonie avec la nature. Visitez Fuerteventura et Lanzarote avec notre "guide light" . GUIDE : - 9 itinéraires de visite - une mise en page intuitive avec la division en chapitres - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide - des plans supplémentaires de plusieurs villes principales - un contenu riche - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et fêtes - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations - des photos en couleur. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication.