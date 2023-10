L'Afrique dans le temps du monde

La colonisation de l'Afrique par les puissances européennes a été alimentée par l'invention d'une hiérarchie raciale et d'un ensemble d'opérations par lesquelles les communautés africaines ont été dépossédées de leurs cultures et expulsées du territoire de l'histoire. En réaction à cette expropriation et à ce bannissement, l'Afrique et la diaspora noire n'ont pas manqué de produire des contre-récits à la "mission civilisatrice" de l'Occident, en revitalisant les narrations historiques orales et les cultures matérielles dédaignées, en conjuguant l'unité et la diversité des sociétés africaines, pour revendiquer en définitive un récit de l'universel enfin découplé de l'impérialisme occidental.