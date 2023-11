Pierre feuille ciseaux. 140 grilles logiques de chifoumi

Tout le monde connaît les règles : le papier recouvre la pierre, la pierre casse les ciseaux, les ciseaux coupent le papier. Un jeu que l'on connaît depuis l'enfance se transforme en un casse-tête de logique et de déduction : en respectant ces mêmes règles, le lecteur doit réussir à relier tous les symboles horizontalement ou verticalement pour tracer un seul chemin (fermé ou ouvert) en passant sur chaque symbole une seule fois. L'auteur a créé ce jeu original et amusant, qui aidera le lecteur à tester et à développer ses compétences logiques avec 140 grilles classées par ordre de difficulté, de la plus petite et simple à la plus grande et complexe, qui mettra au défi également les passionnés d'énigmes les plus aguerris.