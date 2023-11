Escalade, débuter et progresser en toute sécurité

L'escalade a le vent en poupe ! Nouveau sport olympique, l'escalade fait régulièrement la une des médias et attire un public de plus en plus nombreux dans le monde entier. L'incroyable développement des structures artificielles au travers des salles urbaines (plus de 200 salles en France) a permis de la démocratiser et de la mettre à portée du plus grand nombre (quatrième sport le plus pratiqué en milieu scolaire en France). Et le succès est au rendez-vous ! Car grimper est une activité instinctive, elle est à la fois ludique et complexe et peut passionner enfants comme adultes. Grâce à son ambiance conviviale, c'est un sport qui peut vraiment se partager en famille ou entre amis, quel que soit l'âge, le sexe, les aptitudes physiques et même les éventuels handicaps de chacun. Aujourd'hui, pour beaucoup de citadins et citadines, l'escalade remplace les activités fitness auxquelles ils s'étaient inscrits. Bien que l'on évolue dans le vide, en jouant avec une plus ou moins impressionnante verticalité selon les différentes disciplines, l'escalade sportive est néanmoins une activité très sûre. Beaucoup plus par exemple, les chiffres en attestent, que certains sports de contact très populaires comme le football ou le rugby. Encore faut-il en connaître les bases pour évoluer en toute sécurité, sans se blesser, mettre sa vie ou celle de ses partenaires en danger. C'est le but de ce guide, qui se veut simple, concis et pratique, afin de présenter les bases techniques et physiques ainsi que les gestes et les manoeuvres indispensables à connaître pour prendre du plaisir à grimper sans se faire peur.