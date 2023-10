Farm prod. In paint we trust

Ce livre, richement illustré de documents rares et originaux, retrace l'histoire des FARM PROD, un collectif bruxellois de street artistes cosmopolites. Voici une vingtaine d'années, quelques étudiants en communication graphique décidèrent de partager un espace de travail et de vie en s'installant dans une ferme isolée qui allait rapidement devenir une ruche bourdonnante de créativité. C'est la naissance d'une des formations les plus originales que l'art urbain ait connu ces dernières années. De squats en ateliers d'artistes, on suit les progrès d'une équipe soudée capable de se réinventer régulièrement pour faire face aux défis d'une carrière artistique passant de l'art spontané à la commande officielle, sans jamais perdre son esthétique singulière, son sens de l'amitié ni son goût pour la fête.