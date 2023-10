Missions et voyages des Balkans à l'Ukraine. Genèse d'un modèle russe d'expansion coloniale

Les deux oeuvres de Marmont, maréchal du Premier Empire, dont nous publions ici des extraits : son Voyage en Egypte comprenant la traversée de l'Ukraine (1837-1838) et la section de ses Mémoires consacrée à sa gouvernance des Provinces illyriennes, soit la Slovénie et la Croatie actuelles (1856-1857), permettent de comprendre la genèse d'un modèle russe d'expansion coloniale très prégnant dans la France qui, en 1830, se lance à la conquête de l'Algérie. Marmont revendique la création de ce modèle dans sa gestion des parties croates alors occupées par les Français et en déplore le caractère éphémère, lié à l'effondrement de l'empire européen créé par Napoléon. Et c'est précisément ce modèle qu'il affirme retrouver avec enthousiasme dans ce qu'il appelle la "Russie méridionale" , en fait l'Ukraine et la Crimée sous contrôle russe depuis la fin du XVIIIe siècle. Son admiration pour la Russie de Nicolas Ier (qui vient de mater l'insurrection polonaise) est absolue : si l'empire français a eu un caractère éphémère, l'empire russe semble engagé sur la voie d'une expansion et d'un progrès illimités. Ce modèle russe militaro-social d'expansion coloniale sera discuté et vivement critiqué pendant les vingt années qui suivent la conquête de l'Algérie, où Bugeaud lui-même a projeté de mettre en place des "colonies militaires" . Et Marmont sera dénoncé comme propagandiste complaisant et trop zélé des ambitions expansionnistes de l'autocratie russe.