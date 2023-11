Mes petits yaourts maison

N'y allez pas avec le dos de la cuillère, vous n'en ferez qu'une bouchée à coup sûr ! Le yaourt maison est de retour et brasse de toutes nouvelles saveurs, avec ou sans yaourtière... Quels avantages à réaliser ses propres yaourts avec ou sans yaourtière ? En plus d'être bon pour la santé, le portefeuille et la planète, le yaourt fait maison peut aussi devenir une activité ludique à partager en famille. A travers ce livre de 30 recettes de yaourts maison, vous trouverez tous les conseils et astuces pour choisir les bons ingrédients et pour réaliser correctement vos meilleures recettes à base de yaourt, qu'il s'agisse de yaourts sucrés ou d'accompagnements pour vos recettes salées. Vous vous passionnerez pour le yaourt et ses possibilités de recettes infinies : grâce à des méthodes simples et des saveurs originales, vous ne changerez plus jamais de crèmerie...