Planète interdite. Suivi de L'être et le mouvement

Nos mobilités ont vécu un bouleversement sans précédent avec la crise du Covid-19. Le confinement généralisé a enfermé cinq milliards de personnes ? : cela a été un choc pour chacune d'entre elles, et pour nos sociétés. Mais pour l'auteur de cet ouvrage, spécialiste du voyage, cela a aussi impliqué la privation de son objet d'étude - la mobilité. Il lui a fallu repenser ces questions dans un nouveau contexte ? : celui d'un monde immobilisé. Une première dans nos sociétés en perpétuels mouvements. Ce livre est le fruit des analyses de cet immobilisme imposé, notamment les impacts sociaux et culturels, psychologiques mais aussi politiques, bien au-delà de la crise covid... Dans un monde qui interdit aux hommes la mobilité et le contact, donc la liberté de circuler et de se toucher, ne serait-ce pas le droit d'exister qui est aboli ?? Jean-Didier Urbainest sémiologue, ethnologue et anthropologue. Il est notamment l'auteur de L'idiot du voyage. Histoires de touristes (Payot).