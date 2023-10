Enchanteresse, le pouvoir de la maturité

Dans cet ouvrage, l'auteure vous guide dans la découverte et la célébration de la maturité féminine grâce à la phytothérapie, au yoga et à la méditation. Un nouveau cycle de la vie s'ouvre et invite à la redécouverte de soi, l'exploration et l'introspection. La femme devient gardienne de la sagesse et incarne la puissance et la régénération. Se relier à la nature, être à l'écoute de son corps, avoir de la tendresse pour soi, partager avec les autres femmes et célébrer la magie de la vie... Telle est la voie de l'enchanteresse.