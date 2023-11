La machine de Bouquinville

La bouche de la machine à lire... A Bouquinville, les habitants adorent les livres ! Certes, mais ils ont une manière bien particulière de découvrir les romans de la bibliothèque ! En effet, chez les Bouquinvillois et les Bouquinvilloises, les histoires s'écoutent, les oreilles pendues à une voix robotique. Les consignes sont simples : Saluer Jeannette et Martine à la bibliothèque, Choisir son livre sur les grandes étagères et le glisser dans la machine ! Ensuite, plus rien à faire. On écoute. Du coup, plus personne ne sait lire. Chaque habitant de Bouquinville est pendu à la bouche de la machine à lire... Mais un jour, BOUM, CRAC, COUIC ! La machine tombe en panne. Fini les histoires ! C'est la panique. Il faut trouver une solution ! Le maire a bien une idée. " Il faut aller voir Simone ! ". Simone est âgée, mais elle sait lire, elle. Simone accepetra-t-elle de leur raconter des histoires ?