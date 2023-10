Côte de granit rose - Aux origines

170 photographies inédites de paysages choisis par le photographe au plus près de l'origine des chaos granitiques du Trégor. Une vision photographique singulière en quête de l'origine de ces mondes, vieux de plus de 300 millions d'années. Une découverte de sites insolites au travers d'une déambulation au-delà de la Côte de Granit Rose. Regard renouvelé de Michel Follorou qui révèle toute la puissance et la beauté originelle de ces paysages mythiques. Principaux sites évoqués dans le livre : Perros-Guirec, Ploumanac'h, la Clarté, Tourony, les Sept-Iles, les carrières, Trégastel, l'île Renote, la grève blanche Trébeurden, l'île Milliau, Plemeur-Bodou, l'Ile-Grande, Lannion, Guingamp, Tréguier, Trélevern, Port-Blanc, Plougrescant, Paimpol, Lanleff, Plouaret, Saint-Michel-en-Grève, Plestin-les-Grèves, Ploubezre, Tonquédec, Kergrist, La Roche Jagu.