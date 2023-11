Un ouvrage de référence pour découvrir toutes les facettes de la Lune. La Lune est beaucoup plus que le seul satellite naturel de la Terre, et qu'un corps céleste dont nous contemplons une face tandis qu'il nous en dissimule une autre. Composée de mers, de cratères, de vallées et de montagnes, et sculptée en grande partie par des impacts de météorites, la Lune a de tout temps exercé une puissante fascination sur l'être humain. Grâce à l'envoi des premières sondes soviétiques et américaines, sa cartographie est devenue plus précise et de nouvelles techniques plus perfectionnées permettent aujourd'hui une étude détaillée de son relief. Cet ouvrage offre un portrait complet de l'unique satellite de la Terre, ses caractéristiques et ses propriétés, à travers une multitude de photographies fascinantes. Il revient également sur les missions spatiales et l'exploit réalisé en 1969 par la mission Apollo : celui de marcher sur la Lune. Après une parenthèse de plusieurs décennies, l'exploration lunaire connaît aujourd'hui un nouvel essor avec la photographie de la face cachée de la Lune et les nouveaux programmes spatiaux qui oeuvrent à un retour de l'Homme sur le sol lunaire (missions Artemis, missions chinoises Chang'e, missions indiennes Chandrayaan et projet privés) pour l'installation de futures bases permanentes.