Lieux grandioses et insolites en France

- Un tour de France des plus belles créations architecturales classées parmi les treize régions de la France métropolitaine. - Une centaine de lieux sélectionnés comme le familistère de Guise (Aisne), la pagode de Chanteloup (Centre-Val-de-Loire), l'univers du poète ferrailleur Robert Coucray (Bretagne), l'immeuble Lavirotte, merveille de l'Art nouveau (Ile-de-France), la Cité du Vin (Gironde), la mosquée Missiri (Var)... Laissez-vous surprendre par les extérieurs et les intérieurs... - En tournant les pages, les photographies et les textes vous transportent directement sur les lieux qui vont sont présentés ; - Des informations pratiques sont fournies pour les lieux qui se visitent. En couverture : le tour lanterne de l'église Saint-Joseph au Havre