Les toques blanches lyonnaises en 100 recettes

Un rêve de gourmets, une bible, une référence ! Elle est la plus ancienne association de cuisiniers de France, mais aussi l'une des plus dynamiques. Sous la présidence de Christophe Marguin, elle est même devenue un label dont les produits sont commercialisés auprès du grand public. Les Toques blanches lyonnaises font rayonner le talent de chefs cuisiniers, pâtissiers et traiteurs, vignerons, cavistes, sommeliers et directeurs de salle, tous chantres d'une haute idée du patrimoine culinaire ancré sur les quais de la Saône et du Rhône, tous attachés à la qualité des productions de leurs régions. Lyonnais, beaucoup ne le sont que de coeur, pourtant il n'est pas de Championnat du monde de pâté croûte, de Trophée de la gastronomie et des vins ni de Salon international de la restauration, de l'hôtellerie, et de l'alimentation (SIRHA)... sans leur implication notable. L'association met la passion de ses membres, ses valeurs d'excellence, de partage et de transmission au service d'une gastronomie d'avenir, responsable à l'échelle de la planète, tout autant que de causes caritives. Un pour tous, tous pour un : les Toques blanches lyonnaises se sont regroupées pour présenter dans ce livre une carte exceptionnelle : 102 plats et accords mets/vins. Un rêve de gourmet, une bible, une référence !