Bambi. La véritable histoire. La véritable histoire

Bambi naît au printemps, caressé par les jeunes pousses de noisetiers, l'ombre des grands chênes et l'odeur rassurante des fougères. Guidés par sa mère, ses premiers mois sont emprunts de découvertes : le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, la beauté des fleurs. Mais bien vite, l'hiver, rude, arrive et Bambi doit apprendre à vivre seul, confronté aux véritables dangers de la forêt. La véritable histoire de Bambi a 100 ans et reste pourtant d'actualité. Elle narre la réalité du monde sauvage : une forêt où règnent la faim, le danger et la compétition entre les animaux, en évoquant l'équilibre naturel d'un milieu, mais aussi l'impact de l'être humain sur la nature et la biodiversité. Retrouvez en fin d'ouvrage "Bambi, l'improbable succès d'une histoire sombre", un article de Kathryn Schulz, paru dans le New Yorker. A partir de 9 ans.