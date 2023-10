Mon ami Flocon

"Après avoir perdu son ours en peluche préféré, Arthur, passionné du pôle Nord, trouve un VRAI ours polaire dans son jardin le matin de Noël. Mais malgré tous les efforts d'Arthur pour garder Flocon en sécurité, au froid et heureux, son nouvel ami devient beaucoup trop grand pour vivre dans une maison. Seule une aventure féerique de Noël aidera à ramener Flocon là où est sa place... Une magnifique histoire de Noël sur l'appartenance et l'amitié indéfectible entre un garçon et un ours".