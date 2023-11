La mer. Une infographie

Saviez-vous que les Vikings ont atteint les côtes de l'Amérique 500 ans avant Christophe Colomb ? Saviez-vous que les Vikings ont atteint les côtes de l'Amérique 500 ans avant Christophe Colomb ? Qu'à peine 20 % des fonds marins sont connus ? Que l'on consomme désormais plus de poissons produits par l'aquaculture qu'issus de la pêche ? Que la majorité de l'eau potable en Israël vient du dessalement de l'eau de mer ? Que la totalité des terres émergées de Polynésie ne couvre pas plus que la superficie de la Corse, tandis que son espace maritime est vaste comme la totalité du continent européen ? Voilà, entre autres, ce que vous découvrirez en vous plongeant dans cette magnifique et foisonnante infographie qui propose une approche originale, décentrée et décalée de l'histoire des mers et des enjeux contemporains liés au monde marin. Car la mer se trouve à un tournant. La période de la "mondialisation heureuse' se referme et les orages géopolitiques menacent. Autre défi, autre rupture, celui de la protection de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique, dont la réussite ou l'échec dépendent en partie des océans et les impacteront en profondeur. Dans un temps qui s'accélère, cet ouvrage, grâce aux ressources de la dataviz, donne les clés pour saisir ces ruptures, comprendre ce nouveau monde tout en laissant une large place au rêve et à l'imaginaire. Au fil de ces pages, vous voguerez ainsi des sept merveilles des océans aux forteresses navales, partirez à la conquête du One Piece et croiserez peut-être le Hollandais volant ou la déesse de la mer Mazu. Séduits par les incroyables innovations médicales issues d'organismes marins, vous regarderez sans doute avec curiosité les armes laser qu'embarquent certains navires de guerre quand le mécanisme d'Anticythère pourrait ne pas vous laisser de marbre...