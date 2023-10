Philosophia scientiae vol. 27/2. La psychologie sociale et de la sociologie en dialogue avec des philosophes de la psychologie de la forme (Gestaltpsychologie)

Les études sur l'oeuvre et le personnage d'Henri Poincaré sont toujours très actives et participent des évolutions thématiques et méthodologiques en cours dans les sciences humaines et sociales. A l'occasion des 30 ans des Archives Henri Poincaré, Philosophia Scientiae publie un dossier thématique (en deux volumes) autour des récentes directions prises par les études poincaréiennes. Autour de la biographie de Poincaré, plusieurs contributions sur des facettes inconnues ou peu connues de ses investissements, en histoire de la physique, plusieurs articles sur la réflexion de Poincaré sur les principes de mécanique et sur le rôle de ses élèves dans les nouveaux journaux qui se créent autour des applications de l'électricité, plusieurs articles insistent sur la manière dont son oeuvre est reprise dans des communautés ou autour de thématique, en particulier en Europe de l'Est... Les deux volumes constitueront une contribution significative sur l'actualité des recherches sur les travaux scientifiques et philosophiques d'Henri Poincaré, sur sa position scientifique, académique, sociale, sur la construction du personnage, sur la constitution et le fonctionnement des réseaux poincaréiens, sur la circulation de ses contributions et sur la problématisation des approches d'un personnage "écrasant" comme peut l'être Henri Poincaré.