Le rat géant de l'hôtel Saint-Pol

Une nouvelle enquête d'Edward Holmes dans le Paris du XVe siècle sur les traces d'une bête sanguinaire. Novembre 1425, Paris est devenue une ville anglaise. Le royaume de France est scindé en deux, partagé entre les Bourguignons, alliés des Anglais, et les Armagnacs qui tentent de reprendre le pouvoir. En ces temps de troubles où règnent la violence et la misère, un crime des plus étranges a été commis. Au coeur de la nuit, un hôtel bourgeois parfaitement clos a été cambriolé et un homme a trouvé la mort. En constatant les mutilations qu'a subi la victime, le commissaire chargé de l'enquête en est sûr : le coupable ne peut pas être humain. Selon lui, le meurtre ne peut-être que l'oeuvre d'un rat... un rat gigantesque ! Mais le célèbre clerc Edward Holmes, réputé pour ses capacités à résoudre les affaires les plus difficiles, ne se satisfait pas de cette théorie et entend bien trouver une explication plus plausible. Son pragmatisme va pourtant être mis à rude épreuve. Se pourrait-il qu'un tel monstre se promène en plein coeur de Paris ?