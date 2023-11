Des dizaines de poèmes inédits de Desnos ont été retrouvés par miracle. " Je me lèverai demain... ", à la résonnance si singulière, vient s'orner d'une oeuvre pour devenir le poème-objet de la saison 2023. 1936. Alors qu'il se consacre principalement à son travail à la radio, Robert Desnos prend pour habitude de composer un poème chaque soir avant de s'endormir, dans son appartement de la rue Mazarine, entre l'Odéon et les quais de Seine. En 1940, il se relit et recopie soigneusement ces textes au crayon à papier dans quatre cahiers. Longtemps, on a ignoré l'existence de ce trésor dont sont tirés les 86 poèmes inédits publiés en février 2023 chez Seghers et desquels est extrait le poème ci-dessous : " Je me lèverai demain matin Plus tôt qu'aujourd'hui Le soleil demain matin Sera plus chaud qu'aujourd'hui Je serai plus fort demain matin Plus fort qu'aujourd'hui Je serai gai demain matin Plus gai qu'aujourd'hui J'aurai demain matin Plus d'amis qu'aujourd'hui Et bien que demain matin La mort soit plus proche qu'aujourd'hui Je serai demain matin Plus vivant plus vivant qu'aujourd'hui " On y retrouve tout l'univers du poète, sa fantaisie désinvolte, son onirisme, son sens de la provocation et son goût pour la musique.