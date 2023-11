Revenir à soi. Comment le numérique nous déconnecte de nous-mêmes

L'hyperconnectivité nous procure tant de shoots de dopamine qu'elle nous coupe du lien authentique avec nous-mêmes et avec les autres. Sous l'emprise de nos écrans, nous ne prenons plus le temps de ressentir ni d'observer. Déconnectés de notre propre corps, nous le sommes de notre environnement naturel au point de le détruire plutôt que de le préserver. Sophie Lavault s'appuie sur les neurosciences et la psychologie pour nous amener à changer nos comportements. Car l'esprit humain ne se construit que grâce aux interactions : évoluer en groupe assure notre protection physique, psychique et émotionnelle. Pour continuer à être dans ce lien qui nous protège, il nous faut accepter les émotions, même douloureuses. Dans un monde dépendant de la technique et de l'innovation numérique, revenir à soi est un enjeu majeur pour retrouver un équilibre avec le vivant. Sophie Lavault, docteure en neurosciences et psychologue clinicienne, ingénieure de recherche (Inserm. Pitié-Salpêtrière), travaille sur le psycho-corporel, sur les compétences émotionnelles et l'adaptation de l'Humain à son environnement. Richard Lévy est professeur de neurologie (Sorbonne-Université) directeur de l'Institut de la Mémoire et de la maladie d'Alzheimer (Pitié-Salpêtrière) et du laboratoire Frontlab de l'Institut du cerveau et de la moëlle épinière.