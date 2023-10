Comment naissent les idées. Des graphistes dévoilent leur processus créatif

La création d'idées peut parfois paraître comme absolument spontanée, voire magique. Pourtant, les idées naissent toujours d'un processus créatif, que celui-ci soit conscient ou non. Et c'est ce processus créatif qui est le fondement de tout travail de conception. Dans cet ouvrage, 26 graphistes du monde entier dévoilent la façon dont ils s'inspirent, travaillent et créent. En nous ouvrant les portes de leur atelier, en tournant avec nous les pages de leurs carnets de croquis, ils nous offrent une place de choix, au plus près de la création. Des conceptions graphiques de toutes formes et issues de tous les domaines sont ainsi décryptées par leurs créatrices et leurs créateurs. Ces oeuvres sont une merveilleuse source d'inspiration et un bon moteur pour passer à l'action.