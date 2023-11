Maximes et autres textes

"Autrefois, les livres étaient écrits par les hommes de lettres et lus par le public. Aujourd'hui ils sont écrits par le public et personne ne les lit". "L'ambition est le dernier refuge du raté". "La Vie imite l'art, bien plus que l'Art n'imite la vie". Le sens du paradoxe et la finesse d'analyse d'Oscar Wilde nous invitent à aiguiser, le sourire aux lèvres, notre esprit critique.