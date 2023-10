La Bretagne contre la Révolution ?

Aujourd'hui, tout le monde a en tête l'image du Breton chouan, contre-révolutionnaire par excellence. Et pourtant, c'est un élément peu connu : on peut considérer que la Révolution française est née en Bretagne. C'est même à Rennes qu'éclatent les premiers heurts, dès 1788, dans une province à la longue tradition frondeuse contre l'absolutisme royal ! Les députés bretons envoyés à Versailles formeront ensuite une véritable avant-garde révolutionnaire, inspirant Robespierre. Mais la Révolution crée en Bretagne des déceptions et des frustrations énormes, entraînant un soulèvement massif. La Chouannerie bretonne, avec ses héros et ses faits d'armes, va secouer le bocage breton pendant sept longues années. Et forger ce mythe du Breton chouan qui restera longtemps vivaceâ¦