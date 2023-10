Ce livre est fait de deux séries : une de poèmes et l'autre de dessins. Une série n'est pas une suite. Ni une intrigue. Ni une histoire. Ce sont des éléments intimement liés les uns aux autres. En tout cas avec celui qui le précède. La nature de ce lien est à la fois évidente et mystérieuse. Dans une série de poèmes, on voit immédiatement le lien avec le poème précédent, même un pur lien formel, une simple déclinaison, cela saute aux yeux ; mais c'est justement parce qu'il est évident qu'on l'oublie, qu'on ne le saisit plus, il se délie, il devient un mystère. Le lien est un mouvement qui se perd. Un détail qui prend trop de place. Ce que je pense des éclairs est le titre. Un éclair unique répété 100 fois, jamais tout à fait pareil, un presque rien d'ailleurs.