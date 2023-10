L'Empire post-romain. 400-600

La période qui court des années 400 aux années 600 après J. -C. est souvent considérée, à tort, comme une période de repli et de déclin, de crise et d'abandon. Loin de cette vision décadentiste, cet ouvrage réunit les contributions d'une vingtaine de savants du monde entier qui, chacun dans son domaine d'excellence, montrent comment cette période est marquée par une surprenante continuité de l'héritage romain qui est à la fois absorbé et reformulé. Prenant en compte autant les sources textuelles que les données iconographiques et matérielles, ce livre novateur offre une vue panoramique de l'histoire du monde méditerranéen pour mieux comprendre comment un monde post-romain s'est perpétué par-delà la chute de l'Empire romain.