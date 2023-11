deVOL kitchens

Voici un magnifique livre pour concevoir et styliser la pièce la plus utilisée et la plus importante de la maison : la cuisine. Présentant la philosophie et les principes fondamentaux des valeurs emblématiques de deVOL, ses principes de conception et ses cuisine désormais largement reconnu, ce livre s'adresse à tous ceux qui accordent de l'importance au design et à la beauté du style et de l'artisanat, à ceux qui cherchent l'inspiration pour leur propre projet de cuisine et à tous ceux qui ont découvert la série télévisée For The Love of Kitchens de deVOL. Qu'il s'agisse d'une reconstruction totale ou de la rénovation plus modeste d'un évier ou d'un placard, ce livre vous incitera à concevoir et à styliser l'espace disponible pour créer une cuisine unique et élégante, quel que soit votre budget. Il vous encouragera à vous débarrasser des règles conventionnelles, à dessiner vos propres plans et à incorporer des meubles encastrés et existants, ainsi que des objets trouvés, pour créer une pièce unique et magnifique qui répondra parfaitement à vos besoins. Il vous inspirera pour réorganiser ou rehausser une cuisine actuelle à l'aide de couleurs, d'une simple armature en laiton, d'un placard décoré, d'un nouveau luminaire ou d'un nouveau meuble, afin d'obtenir sans effort un style plus glamour ou plus simple. Rédigé par Paul O'Leary, fondateur de deVOL, Helen Parker et Robin McLellan, directeur de la création, il est illustré par de superbes photographies des cuisines et de meubles uniques que deVOL a conçus et fabriqués au cours des 34 dernières années, notamment les cuisines The Real Shaker, The Classic English, The Sebastian Cox et The Haberdasher's Kitchens. L'ouvrage est accompagné des histoires des designers et des fabricants de bois, de céramique et de métal, ainsi que d'un guide de style et de décoration rédigé par Helen Parker, la directrice créative de deVol. Une source d'inspiration !