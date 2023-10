Charlie Watts, l'antirockstar

Les mille et unes facettes de Charlie Watts, batteur légendaire des Rolling Stones. 1962. Fraîchement formé, le groupe des Rolling Stones est à la recherche d'un batteur. Un jazzman londonien retient leur attention. Son nom : Charlie Watts. Une fois installé derrière ses cymbales, le musicien jouera sans faille jusqu'à la fin de sa vie. Il traversera avec un flegme parfait les années de débauche aux côtés de ses turbulents compagnons, se pliera avec un certain ennui à la promotion et aux tournées mondiales, et acceptera avec recul et un humour pince-sans-rire le vertigineux succès rencontré par son groupe. Au-delà de ses traits bien connus, Paul Sexton façonne grâce aux souvenirs de ses proches et des membres des Rolling Stones un portrait subtil de cet homme, à la fois esthète et fou de mode, mari attentionné et pilier de la scène rock. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Valérie Le Plouhinec A propos de l'auteur Paul Sexton est un auteur, journaliste et présentateur musical. Il couvre, depuis plus de trente ans, la carrière des Rolling Stones. Son travail est publié entre autres dans The Sunday Times, The Times et Billboard, et il a réalisé de nombreux documentaires et émissions pour la BBC Radio 2. Il vit à Londres.