L’accompagnement de la fin de vie. Regards des professionnels de santé

Le présent ouvrage livre les résultats des enquêtes qualitatives et quantitatives menées auprès des professionnels de santé de la région des Hauts-de-France sur la connaissance et l'application du dispositif actuel d'accompagnement de la fin de vie dans le cadre du projet de recherche AcSOI-Vie. Il met en évidence l'insuffisance du temps disponible, consacré notamment à l'information du patient et de ses proches, mais également l'insuffisance de la formation sur la sédation profonde et continue et une association trop tardive de la prise en charge palliative. Sur la base de ces résultats, des évolutions de la législation mais également de l'organisation de soins et des conditions de travail sont proposées afin d'améliorer l'accompagnement de la fin de vie en France.