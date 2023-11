Limbo Hotel

Aiden, qui veut dire "petit feu" en celte, vit au "Limbo hôtel village", un hameau en bord de mer quelque part en Ecosse, déserté de tous ses habitants. Et Aiden est en effet la petite lueur d'espoir du patron du Limbo hôtel, un bel endroit qui n'accueille plus d'hôtes depuis bien longtemps. Depuis le drame qui a plongé cet homme dans le désespoir et fait fuir tous les habitants du village... Le marin manchot et bourru reconverti en gérant d'hôtel a perdu sa femme enceinte lors d'une nuit d'orage. Depuis il répète inlassablement les mêmes taches dans les différentes maisons du village. Et il attend un message de l'au-delà en décryptant les mots composés par les lettres peintes sur le pelage de ses moutons... Une nuit il va recueillir un bébé orphelin qui arrive dans une roulotte, sa mère morte à ses côtés. Ce sera Aiden, le héros de notre histoire...