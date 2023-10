Le grand magistère

Alors que l'Avincenna Mining m'avait approché le 18 février 1980 pour rédiger un rapport sur la redécouverte du Grand magistère, je me rendis immédiatement au centre de recherche où avait lieu cet exploit, c'est-à-dire la création de la pierre philosophale qui est le chef-d'oeuvre des alchimistes utilisé comme médicament universel ou comme outil pour transformer les métaux ordinaires en argent ou en or. Devant le bâtiment en brique délabré avec les fenêtres devenues aveugles et la gouttière qui s'accroche désespérément au bord du toit avec quelques clous rouillés, je n'aurais jamais pu imaginer que le bâtiment abrite toujours un centre de recherche fonctionnel. L'histoire raconte les circonstances de la redécouverte de la pierre philosophale des alchimistes dans un centre de recherches, en commençant avec un contrat mystérieux que personne ne comprit vraiment et qui mena à la dégringolade de l'institut. Le roman décrit avec ironie le fonctionnement d'une entreprise et l'irrationalité des contacts humains. Johannes Peter Hoesli est né en Suisse où il suit toutes ses études jusqu'à son doctorat. Ensuite chercheur scientifique pour l'ETH à Zurich, l'Université Laval à Québec et Forintek Canada à Ottawa, il termine sa carrière comme auditeur en chef pour évaluer l'état de l'accréditation de laboratoires d'essais.