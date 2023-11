"Matlosa" : dans le village de Suisse italienne où Cecchino arrive avec son fils au début des années 1930, c'est ainsi qu'on appelle toute personne dont on ignore la provenance. Pour ce charbonnier lombard qui fuit le fascisme, l'exil est une page blanche à remplir, alors que pour Rosa, son épouse, l'horizon s'assombrit. Quant à Irma, leur fille adolescente, elle prendra très vite l'accent des vallées qui l'accueillent. Daniel Maggetti s'inspire des trajectoires de ses grands-parents et de sa mère pour se questionner "sur l'appartenance et l'identité, sur leur réalité et leurs intermittences" . Tissant entre elles sources officielles et conjectures plus ou moins fondées, il compose un roman tendu, écrit dans une langue malicieuse, érudite et d'une grande poésie.