Engrenages et sortilèges

Grise et Cyrus sont élèves à la prestigieuse Académie des Sciences Occultes et Mécaniques de Celumbre. Une nuit, l'apprentie mécanicienne et le jeune mage échappent de justesse à un enlèvement. Alors qu'ils se détestent, ils doivent fuir ensemble et chercher refuge dans les Rets, sinistre quartier aux mains des voleurs et des assassins. S'ils veulent survivre, les deux adolescents n'ont d'autre choix que de faire alliance...