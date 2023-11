Jouer. Outils, pratiques et concepts à l’usage des actrices et des acteurs

Conçu comme un manuel de mise en pratique qui accompagne au quotidien le travail des actrices et acteurs professionnels ou en formation, cet ouvrage propose une réappropriation du métier basée sur l'étude et l'entraînement réguliers. Il s'agit ici de confronter l'art du jeu à d'autres disciplines artistiques (danse, chant polyphonique, rap, trapèze, clown, photographie, etc.) mais aussi sportives (arts martiaux, tir sportif, handball, etc.) ou scientifiques (éthologie, neurosciences, etc.). En pratiquant en débutantes le karaté, par exemple, les actrices-chercheuses en dégagent les techniques et les connaissances spécifiques qui permettent d'aborder le conflit en connaissance de cause, puis les traduisent en protocoles de jeu, directement applicables à une scène. Suivant un procédé rigoureux qui s'inspire de la méthode scientifique (observations, expériences, raisonnements), ces protocoles sont testés par des praticiennes et praticiens de niveaux et écoles différentes, et leurs effets sont explicités et partagés tant de l'intérieur de l'action que de l'extérieur. Organisé en livrets thématiques, l'ouvrage est introduit par un mode d'emploi et structuré en trois types de chapitres (les pratiques, les outils et les concepts) qui reflètent des modalités de mise au travail différentes. Chaque exercice est décrit de façon exhaustive et détaillée, afin de permettre aux actrices et acteurs de tout niveau de le réaliser aussi précisément que possible. Ce livre est le fruit du travail de recherche mené depuis dix ans au sein de la Fabrique autonome des acteurs, qui s'appuie sur la transdisciplinarité comme méthode fondamentale. Ce premier tome réunit les trois premiers livrets d'une collection de dix.