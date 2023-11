La belle nuit de l'hiver. 3 an(s)

Perché au sommet de son arbre, le hibou regarde le soleil disparaître derrière l'horizon pour laisser place à la plus longue nuit de l'année. Ce soir, les animaux de la forêt vont se réunir pour échanger des petits cadeaux qui réchauffent le coeur et décorer leur grand sapin. Un magnifique conte pour découvrir la fête du retour de la lumière, ancêtre de notre fête de Noël. Les illustrations de Renata Liwska sont superbes et deux pages s'ouvrent en format panoramique.