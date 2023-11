Grand calendrier Almana'box Tout sur les chats en 365 jours 2024

Le cadeau idéal pour les amoureux des chats Un magnifique éphéméride grand format pour passer l'année 2024 accompagné des plus beaux chats Un magnifique calendrier éphéméride dans un grand format pour passer une année toute en douceur, accompagné des plus beaux chats Une belle photographie à découvrir chaque jour, accompagnée d'une citation et d'informations sur les chats Un calendrier riche en contenu : du texte au recto et au verso de chaque page Un beau coffret avec du doré, à conserver et à réutiliser Millésimé du 1er janvier au 31 décembre 2024, avec une page par jour