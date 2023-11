Grand calendrier Almana'box Monuments du monde en 365 jours 2024

Un magnifique éphéméride grand format pour (re)découvrir les plus beaux monuments du monde ! Un très beau cadeau Une belle photographie à découvrir chaque jour, accompagnée d'informations sur le monument (lieu, création, histoire...) Un calendrier riche en contenu : du texte au recto et au verso de chaque page Un beau coffret avec du doré, à conserver et à réutiliser Millésimé du 1er janvier au 31 décembre 2024, avec une page par jour