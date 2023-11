Power Rangers Unlimited : Power Rangers T06. La FIN

Fin de l'histoire pour l'équipe POWER RANGERS... et FIN de Power Rangers Unlimited ! Dans les derniers épisodes de POWER RANGERS : Poussé par le chagrin d'avoir perdu tout ce qui lui était cher, Andros s'est mis en quête d'un artefact inestimable... Persuadé qu'il pourra ressusciter un être cher, Zhane, Andros découvre bientôt qu'il a peut-être ramené quelque chose d'autre avec lui. Les Power Rangers vont maintenant devoir faire face à leur ennemi le plus mortel... Et tout se termine ICI ! Cet album conclut la double-série Power Rangers Unlimited avec le fameux épisode #100. The END.