Ramdam à Taxis Paname. Les aventures dÂ´Urbain Pujol

1961, Urbain Pujol est chauffeur de taxi parisien. Une cliente au fort accent slave oublie dans son véhicule un stylo-plume de grande qualité. Ce geste anodin va déclencher une série d'aventures rocambolesques qui entraîneront notre héros et ses amis dans des poursuites effrénées au parfum d'espionnage et de guerre froide. Tibéri et Julié nous embarquent dans un récit rétro à souhait qui ravira tous les nostalgiques d'actions, d'automobiles et de bandes dessinées des années 60.