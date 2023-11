Les secrets de Lova

Lova vient de fêter ses dix-huit ans. La vie semble lui sourireA : belle, intelligente, une famille aimante, des succèsâ- Pourtant, elle décide soudain de quitter sa famille, sa ville. Vers quelle quête, quel destinâ? Ce roman nous raconte l'étonnante histoire de cette jeune femme, avec des rebondissements inattendus, et nous offre une vision très optimiste de la vie. La fiction et des faits réels incroyables s'entremêlent, illustré par l'auteur. JJS sont les initiales de Jean-Jacques Santiniâ ; c'est ainsi qu'il signe ses toiles et ses sculptures. Il était neurochirurgien et professeur d'anatomie au CHRU de Tours, médecin légiste, expert auprès des tribunaux.