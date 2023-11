Comic Box, la revue T2 : Comic Box, la revue T2 : mondes pourris, pessimismes et apocalypses

Comic Box est le premier magazine professionnel français consacré aux COMICS et à ses univers dérivés. Créé en 1998, il a été présent dans les kiosques, en mensuel, jusqu'à l'été 2001. Le magazine a passé son centième numéro au printemps 2016 pour s'arrêter début 2017. C'est sous un format mook qu'il revient pour le plus grand plaisir des fans de Marvel, DC Comics, Image... et du comics en général. Riche d'interviews rares et inédites, d'articles de fonds, de reviews cinéma, de séries TV et de comics, célébrons la renaissance de LA REFERENCE du magazine comics.