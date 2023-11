COFFRET Le Sens de la vis - Édition cartonnée

Les deux volumes du Sens de la vis en édition cartonnée, par Jean-Yves Ferri et Manu Larcenet, les auteurs du Retour à la Terre sont rassemblés dans un coffret. Le premier volume narre les échanges entre Demi-Lune et son maître spirituel sur la philosophie orientale, l'apprentissage du dessin, de la vie et, plus généralement, de l'univers. Le second volume est une hilarante remontée aux sources mystérieuses de l'impulsion créatrice. Demi-Lune guidé par son Maître Zen erre au coeur de la forêt dans le but de fabriquer un authentique pinceau.